Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages – Archives du Calvados Caen, 24 mai 2025 16:00, Caen.

L’Institut Européen des Jardins & Paysages vous invite à deux conférences gratuites sur l’art des jardins

– 16h Parcs et jardins publics dans l’Orne du XIXe siècle à nos jours, entre patrimoine et création par Bénédicte Duthion, chercheur au sein du service Inventaire de la Région Normandie.

– 17h Conserver et faire vivre l’art de l’espalier, patrimoine immatériel lié à la nature par Michel Schlosser, Président des Amis du Potager du Roi.

Accès dans la limite des places disponibles.

Archives du Calvados 61 Rue de Lion sur Mer

Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 45 52 49 87 contact@iejp.eu

English : Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages

The Institut Européen des Jardins & Paysages invites you to two free lectures on the art of gardens:

– 4pm: Parks and public gardens in Orne from the 19th century to the present day, between heritage and creation, by Bénédicte Duthion, researcher with the Inventaire de la Région Normandie.

– 5pm: Preserving and bringing to life the art of espalier gardening, an intangible heritage linked to nature, by Michel Schlosser, President of the Friends of the Potager du Roi.

Access subject to availability.

German : Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages

Das Europäische Institut für Gärten & Landschaften lädt Sie zu zwei kostenlosen Vorträgen über die Gartenkunst ein

– 16:00 Uhr: Öffentliche Parks und Gärten im Departement Orne vom 19. Jahrhundert bis heute, zwischen Erbe und Schöpfung von Bénédicte Duthion, Forscherin in der Inventarabteilung der Region Normandie.

– 17 Uhr: Die Kunst des Spaliers, ein immaterielles, naturverbundenes Kulturerbe, bewahren und weiterleben lassen: Michel Schlosser, Vorsitzender der Freunde des Potager du Roi.

Zugang im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Italiano :

L’Institut Européen des Jardins & Paysages vi invita a due conferenze gratuite sull’arte dei giardini:

– ore 16.00: Parchi e giardini pubblici in Orne dal XIX secolo a oggi, tra patrimonio e creazione, a cura di Bénédicte Duthion, ricercatrice presso il Servizio d’inventario regionale della Normandia.

– ore 17.00: Conservare e far rivivere l’arte del giardinaggio a spalliera, un patrimonio immateriale legato alla natura, a cura di Michel Schlosser, presidente degli Amici del Potager du Roi.

Accesso soggetto a disponibilità.

Espanol :

El Institut Européen des Jardins & Paysages le invita a dos conferencias gratuitas sobre el arte de los jardines:

– 16:00 h: Parques y jardines públicos de Orne desde el siglo XIX hasta nuestros días, entre patrimonio y creación, a cargo de Bénédicte Duthion, investigadora del Departamento del Inventario Regional de Normandía.

– 17.00 h: Preservar y dar vida al arte de la jardinería en espaldera, patrimonio inmaterial vinculado a la naturaleza, por Michel Schlosser, Presidente de los Amigos del Potager du Roi.

Acceso sujeto a disponibilidad.

L’événement Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Caen a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Caen la Mer