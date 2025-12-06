Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Château de Caen Caen

Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages

Château de Caen Auditorium du Château Caen Calvados

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Rendez-vous à l’auditorium du Château de Caen pour deux conférences gratuites.

16h: Les jardins au Maghreb à l’époque ottomane par Farid Hireche, paysagiste et docteur en Patrimoine

17h Parcs et jardins publics dans l’Orne du XIXe siècle à nos jours, entre patrimoine et création par Bénédicte Duthion, chercheur au sein du service Inventaire de la Région Normandie

Entrée libre dans la limite des places dispoibles (accès par le Mancel). .

Château de Caen Auditorium du Château Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 15 52 49 87 contact@iejp.eu

Join us at the Château de Caen auditorium for two free lectures.

