Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Château de Caen Caen

Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages

Château de Caen Auditorium du Château Caen Calvados

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-21

Rendez-vous à l’auditorium du Château de Caen pour deux conférences gratuites sur l’art des jardins

16h Le jardin du château de Compiègne, un jardin romantique par Axel Lefranc, responsable scientifique en charge de la conservation du Parc du château de Compiègne

17h Paysage, jardins et santé à Nice, ville de villégiature d’hiver à partir de la fin du XVIIIe siècle par Marie Hérault, historienne des jardins et du paysage et architecte

Entrée libre dans la limite des places disponibles (accès par le Mancel). .

Château de Caen Auditorium du Château Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 15 52 49 87 contact@iejp.eu

English : Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages

Join us in the auditorium of the Château de Caen for two lectures:

4pm: The garden of the Château de Compiègne, a romantic garden by Axel Lefranc, scientific manager in charge of the conservation of the Parc du Château de Compiègne,

5pm: Landscape, gardens and health in the resort town of Nice.

L’événement Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Caen a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Caen la Mer