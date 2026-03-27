Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Rendez-vous à la bibliothèque Alexis de Tocqueville pour deux conférences gratuites sur l’art des jardins

– Le jardin philosophique dans l’Antiquité par Agnès du Vachat, historienne des jardins et professeur de philosophie

– Pour des paysages vivants par Loïc Mareschal, paysagiste.

Rendez-vous à la bibliothèque Alexis de Tocqueville pour deux conférences gratuites sur l’art des jardins

– Le jardin philosophique dans l’Antiquité par Agnès du Vachat, historienne des jardins et professeur de philosophie

– Pour des paysages vivants par Loïc Mareschal, paysagiste, Agence Phytolab (Nantes)

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 15 52 49 87 contact@iejp.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages

Join us at the Alexis de Tocqueville library for two free lectures on the art of gardens:

– The philosophical garden in Antiquity by Agnès du Vachat, garden historian and philosophy teacher

– For living landscapes by Loïc Mareschal, landscape gardener.

L’événement Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Caen a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Caen la Mer