Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen
Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen samedi 11 avril 2026.
Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages
Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Rendez-vous à la bibliothèque Alexis de Tocqueville pour deux conférences gratuites sur l’art des jardins
– Le jardin philosophique dans l’Antiquité par Agnès du Vachat, historienne des jardins et professeur de philosophie
– Pour des paysages vivants par Loïc Mareschal, paysagiste.
Rendez-vous à la bibliothèque Alexis de Tocqueville pour deux conférences gratuites sur l’art des jardins
– Le jardin philosophique dans l’Antiquité par Agnès du Vachat, historienne des jardins et professeur de philosophie
– Pour des paysages vivants par Loïc Mareschal, paysagiste, Agence Phytolab (Nantes)
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 15 52 49 87 contact@iejp.eu
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English : Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages
Join us at the Alexis de Tocqueville library for two free lectures on the art of gardens:
– The philosophical garden in Antiquity by Agnès du Vachat, garden historian and philosophy teacher
– For living landscapes by Loïc Mareschal, landscape gardener.
L’événement Conférences de l’Institut Européen des Jardins & Paysages Caen a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Caen la Mer
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