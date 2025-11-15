CONFÉRENCES DE MICHÈLE-BAJ STROBEL ARTS DU CORPS Béziers

CONFÉRENCES DE MICHÈLE-BAJ STROBEL ARTS DU CORPS

2 Rue Relin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-11-15 2025-12-05

Maître de conférences, diplômée en ethnologie et histoire de l’art, auteure de nombreuses publications et membre de la Société des Beaux-Arts de Béziers, elle propose un cycle de conférences consacré aux cultures et aux arts africains, océaniens et asiatiques, avec un focus particulier sur les influences liées au primitivisme. .

2 Rue Relin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 49 18 58

English :

Michèle-Baj Strobel, Senior Lecturer in Ethnology and Art History, offers a series of lectures on African, Oceanic and Asian arts, and primitivism.

German :

Michèle-Baj Strobel, Dozentin für Ethnologie und Kunstgeschichte, bietet eine Reihe von Vorträgen über afrikanische, ozeanische und asiatische Kunst und Primitivismus an.

Italiano :

Michèle-Baj Strobel, docente senior di etnologia e storia dell’arte, propone una serie di conferenze sull’arte africana, oceanica e asiatica e sul primitivismo.

Espanol :

Michèle-Baj Strobel, profesora titular de etnología e historia del arte, ofrece un ciclo de conferencias sobre arte africano, oceánico y asiático, y primitivismo.

