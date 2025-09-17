Conférences de Musées Art et Culture Le Touquet-Paris-Plage

59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Mercredi 17 septembre 2025

Cours de l’histoire de l’Art « L’Art Brut et l’Art Naïf ».

A 10h, à la Maison des Associations.

Jeudi 18 septembre 2025

Conférence « L’Art et la danse » par Véronique Denolf.

A 18h15, à la Maison des Associations.

Organisé par l’Association M.A.C.T. (Musées Art & Culture).

Tarifs 8€ adhérents, 10€ non adhérents, gratuit pour les moins de 18 ans. .

59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 mactouq@orange.fr

