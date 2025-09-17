Conférences de Musées Art et Culture Le Touquet-Paris-Plage
Conférences de Musées Art et Culture Le Touquet-Paris-Plage mercredi 17 septembre 2025.
Conférences de Musées Art et Culture
59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Mercredi 17 septembre 2025
Cours de l’histoire de l’Art « L’Art Brut et l’Art Naïf ».
A 10h, à la Maison des Associations.
Jeudi 18 septembre 2025
Conférence « L’Art et la danse » par Véronique Denolf.
A 18h15, à la Maison des Associations.
Organisé par l’Association M.A.C.T. (Musées Art & Culture).
Tarifs 8€ adhérents, 10€ non adhérents, gratuit pour les moins de 18 ans. .
59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 mactouq@orange.fr
