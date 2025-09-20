conférences de Valérie Boyce, peintre La Hague

conférences de Valérie Boyce, peintre

19 Hameau Gruchy La Hague Manche

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

L’artiste-plasticienne normande Valérie Boyce est peintre de paysage et défend ce genre pictural comme une expression très contemporaine de l’art. Elle propose, dans le bâtiment annexe de la maison natale JF Millet, une exposition sur les paysages de Normandie, celle de Millet (disparu il y a 150 ans), mais aussi la Normandie qu’elle ressent, qu’elle observe et qu’elle conçoit aujourd’hui comme artiste.

Elle vous donne rendez-vous à 16h00 pour une visite-conférence de son exposition, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. .

