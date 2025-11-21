Conférences-débats Quel climat et quelle agriculture dans 20 ans dans la Vallée du Loir ? Espace Ronsard Le Lude

Conférences-débats Quel climat et quelle agriculture dans 20 ans dans la Vallée du Loir ?

Espace Ronsard 14 Place du Champ de Foire Le Lude

21 novembre 2025 18:30:00

21:30:00

2025-11-21

Au programme

18 h 30 19 h 30 Comprendre l’évolution du climat en Vallée du Loir tendances et projections à 20 ans

Avec Lionel Salvayre, référent territorial Pays de la Loire à Météo France

Quels changements sont déjà observés ?

Quelles prévisions pour les 20 prochaines années ?

Quelles conséquences pour notre territoire agriculture, habitat, eau, incendies…

19 h 30 20 h Pause conviviale

Apportez un encas ou une boisson pour partager un moment chaleureux.

20 h 21 h 30 Agriculture et climat quelles stratégies d’adaptation pour notre territoire ?

Avec Serge Zaka, ingénieur agronome et docteur en agroclimatologie

Quels impacts sur les cultures, l’élevage, la forêt ?

Quelles adaptations envisager dès maintenant ? .

Espace Ronsard 14 Place du Champ de Foire Le Lude 72800

English :

Conference-debates What kind of climate and agriculture in 20 years’ time in the Vallée du Loir?

German :

Konferenzen und Debatten Welches Klima und welche Landwirtschaft in 20 Jahren im Vallée du Loir?

Italiano :

Conferenza-dibattito Quale clima e quale agricoltura tra 20 anni nella Vallée du Loir?

Espanol :

Conferencia-debate ¿Qué clima y qué agricultura habrá dentro de 20 años en el Valle del Loira?

