Conférences-débats Quel climat et quelle agriculture dans 20 ans dans la Vallée du Loir ? Espace Ronsard Le Lude
Conférences-débats Quel climat et quelle agriculture dans 20 ans dans la Vallée du Loir ? Espace Ronsard Le Lude vendredi 21 novembre 2025.
Conférences-débats Quel climat et quelle agriculture dans 20 ans dans la Vallée du Loir ?
Espace Ronsard 14 Place du Champ de Foire Le Lude Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:30:00
fin : 2025-11-21 21:30:00
Date(s) :
2025-11-21
Conférences-débats Quel climat et quelle agriculture dans 20 ans dans la Vallée du Loir ?
Au programme
18 h 30 19 h 30 Comprendre l’évolution du climat en Vallée du Loir tendances et projections à 20 ans
Avec Lionel Salvayre, référent territorial Pays de la Loire à Météo France
Quels changements sont déjà observés ?
Quelles prévisions pour les 20 prochaines années ?
Quelles conséquences pour notre territoire agriculture, habitat, eau, incendies…
19 h 30 20 h Pause conviviale
Apportez un encas ou une boisson pour partager un moment chaleureux.
20 h 21 h 30 Agriculture et climat quelles stratégies d’adaptation pour notre territoire ?
Avec Serge Zaka, ingénieur agronome et docteur en agroclimatologie
Quels impacts sur les cultures, l’élevage, la forêt ?
Quelles adaptations envisager dès maintenant ? .
Espace Ronsard 14 Place du Champ de Foire Le Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62
English :
Conference-debates What kind of climate and agriculture in 20 years’ time in the Vallée du Loir?
German :
Konferenzen und Debatten Welches Klima und welche Landwirtschaft in 20 Jahren im Vallée du Loir?
Italiano :
Conferenza-dibattito Quale clima e quale agricoltura tra 20 anni nella Vallée du Loir?
Espanol :
Conferencia-debate ¿Qué clima y qué agricultura habrá dentro de 20 años en el Valle del Loira?
L’événement Conférences-débats Quel climat et quelle agriculture dans 20 ans dans la Vallée du Loir ? Le Lude a été mis à jour le 2025-11-05 par CDT72