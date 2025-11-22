Conférences-débats Salle Belle air Saint-Christophe-en-Brionnais
Conférences-débats Salle Belle air Saint-Christophe-en-Brionnais samedi 22 novembre 2025.
Conférences-débats
Salle Belle air Place Belle air les Foires Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 09:30:00
fin : 2025-11-22 12:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Le CEP propose deux conférences-débats deux sites clunisiens sous le feu des projecteurs, Marcigny et Semur-en-Brionnais.
La première intervention portera sur L’influence clunisienne dans la construction urbaine de Marcigny , présentée par Jean-François Grange-Chavanis, architecte en chef des Monuments Historiques honoraire. La seconde conférence sera animée par Jean-Marie Jal et consacrée au Château Saint-Hugues à Semur-en-Brionnais . .
Salle Belle air Place Belle air les Foires Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 90 29
English : Conférences-débats
German : Conférences-débats
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférences-débats Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2025-10-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)