Conférences-débats Salle Belle air Saint-Christophe-en-Brionnais

Conférences-débats

Salle Belle air Place Belle air les Foires Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Le CEP propose deux conférences-débats deux sites clunisiens sous le feu des projecteurs, Marcigny et Semur-en-Brionnais.

La première intervention portera sur L’influence clunisienne dans la construction urbaine de Marcigny , présentée par Jean-François Grange-Chavanis, architecte en chef des Monuments Historiques honoraire. La seconde conférence sera animée par Jean-Marie Jal et consacrée au Château Saint-Hugues à Semur-en-Brionnais . .

