Conférences Destins croisés d’artistes Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère

Conférences Destins croisés d’artistes

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Serge Legat, historien de l’art et conférencier, vous propose 4 conférences sur les destins croisés d’artistes ! Venez nombreux !

Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 89 contact@amis-musee-chaussures.com

Serge Legat, art historian and lecturer, offers 4 lectures on the intersecting destinies of artists! Come one, come all!

