Conférences Destins croisés d'artistes Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère samedi 14 mars 2026.
Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 8 EUR
Début : 2026-03-14
Serge Legat, historien de l'art et conférencier, vous propose 4 conférences sur les destins croisés d'artistes ! Venez nombreux !
Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 89 contact@amis-musee-chaussures.com
English :
Serge Legat, art historian and lecturer, offers 4 lectures on the intersecting destinies of artists! Come one, come all!
