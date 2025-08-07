Conférences d’été au Musée des Arts et Traditions Populaires Rue du Dr et Mme Cocar Cancale

Rue du Dr et Mme Cocar Auditorium de l’Amérance Cancale Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-07 17:00:00

fin : 2025-08-21 18:00:00

2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Le cycle des conférences du jeudi au Musée d’histoire de Cancale reprendra le 10 juillet à 17h00 à l’auditorium du Pôle culturel de Cancale, l’Amérance. Les thèmes suivants seront développés par un ensemble de conférenciers

– Dendrochronologie et climat

– Le cabotage en baie

– M. de Saint-Elouarn et l’Australie

– Un marin de commerce en 1900

– Les marins prisonniers en GB au XVIIIème siècle

– Les fonds photographiques anciens sur Cancale

– Jacques Cassard, gloire et déchéance

– Les hommes du Clos Poulet, histoires et chansons .

Rue du Dr et Mme Cocar Auditorium de l’Amérance Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 79 32

