Conférences d’histoire de l’art La statuaire de nos églises et ses commanditaires Valognes

Conférences d’histoire de l’art La statuaire de nos églises et ses commanditaires

8 Rue de L Hôtel Dieu Valognes Manche

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Pour cette première conférence (1/5), partez à la découverte de la statuaire de nos églises aux XVe et XVIe siècles. Derrière ces œuvres parfois discrètes se cachent des hommes nobles, ecclésiastiques, confréries ou paroissiens, qui ont choisi de commander statues et retables pour affirmer leur foi, leur statut ou leur mémoire.

Sans réservation & gratuit .

8 Rue de L Hôtel Dieu Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

English : Conférences d’histoire de l’art La statuaire de nos églises et ses commanditaires

