Conférences-échanges » Histoire de la soie » Senonches

Conférences-échanges » Histoire de la soie » Senonches samedi 2 août 2025.

Conférences-échanges » Histoire de la soie »

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 15:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Dans l’exposition temporaire « Écorces Textiles », l’artisane d’art, Évelyne Naville vous emmène à la découverte de la Soie sous toutes ses formes histoire, production et artisanat. Elle vous montrera également quelques techniques de peinture sur soie, un artisanat en voie de disparition. Un moment

Dans l’exposition temporaire « Écorces Textiles », l’artisane d’art, Évelyne Naville vous emmène à la découverte de la Soie sous toutes ses formes histoire, production et artisanat. Elle vous montrera également quelques techniques de peinture sur soie, un artisanat en voie de disparition. Un moment d’échanges passionnant en perspective. .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com

English :

In the temporary exhibition « Écorces Textiles », artist Évelyne Naville takes you on a journey of discovery of silk in all its forms: history, production and craftsmanship. She’ll also show you some silk painting techniques, an endangered craft. One moment

German :

In der Sonderausstellung « Écorces Textiles » (Textile Rinden) nimmt Sie die Kunsthandwerkerin Évelyne Naville mit auf eine Entdeckungsreise durch die Seide in all ihren Formen: Geschichte, Herstellung und Kunsthandwerk. Sie zeigt Ihnen auch einige Techniken der Seidenmalerei, einem vom Aussterben bed

Italiano :

Nella mostra temporanea « Écorces Textiles », l’artista Évelyne Naville vi accompagna in un viaggio alla scoperta della seta in tutte le sue forme: storia, produzione e artigianato. Vi mostrerà anche alcune tecniche di pittura su seta, un mestiere in via di estinzione. Un momento

Espanol :

En la exposición temporal « Écorces Textiles », la artista Évelyne Naville le llevará a descubrir la seda en todas sus formas: historia, producción y artesanía. También le mostrará algunas técnicas de pintura sobre seda, una artesanía en peligro de extinción. Un momento

L’événement Conférences-échanges » Histoire de la soie » Senonches a été mis à jour le 2025-07-20 par OT DU PERCHE