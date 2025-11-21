Conférences en série Foujita, le plus français des japonais RDV Centre Roger Fourneyron Le Puy-en-Velay

Conférences en série Foujita, le plus français des japonais

RDV Centre Roger Fourneyron 31 boulevard de la République Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-21 18:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Cette conférence gratuite permet d’explorer et de prolonger les thématiques développées dans l’exposition JAPON Archipel des arts.

En partenariat avec la Société des Amis du musée Crozatier. Par Cyril Devès, docteur en histoire de l’art.

+33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

This free conference explores and extends the themes developed in the JAPAN Archipelago of the Arts exhibition.

In partnership with the Société des Amis du musée Crozatier. By Cyril Devès, PhD in art history.

German :

Diese kostenlose Konferenz bietet die Möglichkeit, die in der Ausstellung JAPAN Archipel der Künste entwickelten Themen zu erforschen und zu erweitern.

In Zusammenarbeit mit der Société des Amis du musée Crozatier. Von Cyril Devès, Doktor der Kunstgeschichte.

Italiano :

Questa conferenza gratuita esplorerà e amplierà i temi sviluppati nella mostra JAPAN Archipelago of the Arts.

In collaborazione con la Société des Amis du musée Crozatier. A cura di Cyril Devès, dottore in storia dell’arte.

Espanol :

Esta conferencia gratuita explorará y ampliará los temas desarrollados en la exposición JAPÓN Archipiélago de las Artes.

En colaboración con la Société des Amis du musée Crozatier. A cargo de Cyril Devès, doctor en historia del arte.

