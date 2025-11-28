Conférences en série Miyazaki en tapisserie d’Aubusson, une grande aventure tissée entre France & Japon RDV Centre Roger Fourneyron Le Puy-en-Velay

Conférences en série Miyazaki en tapisserie d’Aubusson, une grande aventure tissée entre France & Japon

RDV Centre Roger Fourneyron 31 boulevard de la République Le Puy-en-Velay Haute-Loire

2025-11-28 18:30:00

Cette conférence gratuite permet d’explorer et de prolonger les thématiques développées dans l’exposition JAPON Archipel des arts.

Par Alice Bernadac, conservatrice de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson.

English :

This free conference explores and extends the themes developed in the JAPAN Archipelago of the Arts exhibition.

By Alice Bernadac, curator of the Cité internationale de la tapisserie in Aubusson.

German :

Diese kostenlose Konferenz bietet die Möglichkeit, die in der Ausstellung JAPAN Archipel der Künste entwickelten Themen zu erforschen und zu erweitern.

Von Alice Bernadac, Kuratorin der Cité internationale de la tapisserie in Aubusson.

Italiano :

Questa conferenza gratuita è un’occasione per esplorare e ampliare i temi sviluppati nella mostra GIAPPONE Arcipelago delle Arti.

A cura di Alice Bernadac, curatrice della Cité internationale de la tapisserie di Aubusson.

Espanol :

Esta conferencia gratuita es una oportunidad para explorar y ampliar los temas desarrollados en la exposición JAPÓN Archipiélago de las Artes.

A cargo de Alice Bernadac, conservadora de la Cité internationale de la tapisserie de Aubusson.

