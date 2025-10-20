Conférences : En ville, en forêt, la nature à Paris, en milieu urbain et périurbain Mairie du 11e arrondissement PARIS

Place de Catalogne, bois de Charonne, place de l’Hôtel-de-Ville, place du Colonel‑Fabien…, Paris se dote de nouvelles « forêts urbaines » conçues pour offrir de l’ombre et rafraîchir l’atmosphère.

Pensées à l’ère du changement climatique, ces forêts s’inscrivent néanmoins dans la longue histoire de la nature, des espaces boisés à Paris et en Île-de-France, de leur mise en œuvre et de leurs usages.

Lundi 20 octobre, 12h30

Une histoire littéraire du bois de Romainville (XIXe-XXe siècle) par Constance Barbaresco, docteure en littérature, EHESS.

Lundi 3 novembre, 12h30

Sur les domaines (de chasse) des princes, du XVIIIe à nos jours par Raphaël Devred, historien, postdoctorant, Institut des géosciences de l’environnement, université de Grenoble Alpes.

Lundi 1er décembre, 12h30

Faire ou défaire la ville, la plante en milieu urbain du XIXe siècle à nos jours par Charles-François Mathis, professeur d’histoire contemporaine, université Paris-1- Panthéon-Sorbonne, Institut d’histoire moderne et contemporaine.

Le Comité d’histoire de la Ville de Paris propose un nouveau cycle de conférences à la mairie du 11e arrondissement autour de la nature en ville.

Du lundi 20 octobre 2025 au lundi 01 décembre 2025 :

lundi

de 12h30 à 14h30

gratuit

Conférences gratuites, sans inscription préalable dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

