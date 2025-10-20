Conférences : En ville, en forêt, la nature à Paris, en milieu urbain et périurbain Mairie du 11e arrondissement PARIS
Conférences : En ville, en forêt, la nature à Paris, en milieu urbain et périurbain Mairie du 11e arrondissement PARIS lundi 20 octobre 2025.
Place de Catalogne, bois de Charonne, place de l’Hôtel-de-Ville, place du Colonel‑Fabien…, Paris se dote de nouvelles « forêts urbaines » conçues pour offrir de l’ombre et rafraîchir l’atmosphère.
Pensées à l’ère du changement climatique, ces forêts s’inscrivent néanmoins dans la longue histoire de la nature, des espaces boisés à Paris et en Île-de-France, de leur mise en œuvre et de leurs usages.
Le cycle de conférences
Lundi 20 octobre, 12h30
Une histoire littéraire du bois de Romainville (XIXe-XXe siècle) par Constance Barbaresco, docteure en littérature, EHESS.
Lundi 3 novembre, 12h30
Sur les domaines (de chasse) des princes, du XVIIIe à nos jours par Raphaël Devred, historien, postdoctorant, Institut des géosciences de l’environnement, université de Grenoble Alpes.
Lundi 1er décembre, 12h30
Faire ou défaire la ville, la plante en milieu urbain du XIXe siècle à nos jours par Charles-François Mathis, professeur d’histoire contemporaine, université Paris-1- Panthéon-Sorbonne, Institut d’histoire moderne et contemporaine.
Voir le programme des conférences du Comité d’histoire de la Ville de Paris
S’inscrire à la newsletter mensuelle du Comité d’histoire de la Ville de Paris
Le Comité d’histoire de la Ville de Paris propose un nouveau cycle de conférences à la mairie du 11e arrondissement autour de la nature en ville.
Du lundi 20 octobre 2025 au lundi 01 décembre 2025 :
lundi
de 12h30 à 14h30
gratuit
Conférences gratuites, sans inscription préalable dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-20T15:30:00+02:00
fin : 2025-12-01T15:30:00+01:00
Date(s) : 2025-10-20T12:30:00+02:00_2025-10-20T14:30:00+02:00;2025-10-27T12:30:00+02:00_2025-10-27T14:30:00+02:00;2025-11-03T12:30:00+02:00_2025-11-03T14:30:00+02:00;2025-11-10T12:30:00+02:00_2025-11-10T14:30:00+02:00;2025-11-17T12:30:00+02:00_2025-11-17T14:30:00+02:00;2025-11-24T12:30:00+02:00_2025-11-24T14:30:00+02:00;2025-12-01T12:30:00+02:00_2025-12-01T14:30:00+02:00
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS
https://fr-fr.facebook.com/comite.dhistoire https://fr-fr.facebook.com/comite.dhistoire