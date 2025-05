conférences et démonstrations au Normandy Victory Museum – Carentan-les-Marais, 8 juin 2025 10:00, Carentan-les-Marais.

Manche

conférences et démonstrations au Normandy Victory Museum Parc d’Activités de la Fourchette Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 20:00:00

2025-06-08

Toute la journée démonstrations ENIGMA, démonstrations de pigeons voyageurs.

11h Conférence sur la Bataille des Haies, gratuit, selon les places disponibles.

18h Conférence sur la musique américaine pré 1945 par Jean-Marie Thomas, gratuit.

Parc d’Activités de la Fourchette

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

English : conférences et démonstrations au Normandy Victory Museum

All day: ENIGMA demonstrations, carrier pigeon demonstrations.

11am: Lecture on the Battle of the Hedges, free of charge, subject to availability.

6pm: Lecture on American music pre-1945 by Jean-Marie Thomas, free.

German :

Den ganzen Tag über: ENIGMA-Vorführungen, Vorführungen von Brieftauben.

11 Uhr: Vortrag über die Schlacht von Les Haies, kostenlos, je nach Verfügbarkeit von Plätzen.

18 Uhr: Vortrag über amerikanische Musik vor 1945 von Jean-Marie Thomas, kostenlos.

Italiano :

Tutto il giorno: dimostrazioni di ENIGMA, dimostrazioni di piccioni viaggiatori.

ore 11.00: conferenza sulla Battaglia delle Siepi, gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.

ore 18.00: Conferenza sulla musica americana pre-1945 di Jean-Marie Thomas, gratuita.

Espanol :

Todo el día: demostraciones de ENIGMA, demostraciones de palomas mensajeras.

11.00 h: Conferencia sobre la Batalla de los Setos, gratuita, según disponibilidad.

18.00 h: Conferencia sobre la música americana anterior a 1945 por Jean-Marie Thomas, gratuita.

