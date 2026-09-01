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Conférences et sorties ACSA 2026-2027 ATTENTION PLUSIEURS LIEUX DE RDV Millau

jeudi 24 septembre 2026 · ATTENTION PLUSIEURS LIEUX DE RDV · Millau

Conférences et sorties ACSA 2026-2027 ATTENTION PLUSIEURS LIEUX DE RDV Millau

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
ATTENTION PLUSIEURS LIEUX DE RDV
Adresse
ACSA
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Tarif
5 5 10 Tarif de base plein tarif

Millau

Conférences et sorties ACSA 2026-2027

ATTENTION PLUSIEURS LIEUX DE RDV ACSA Millau Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-10 2027-01-21 2027-02-23 2027-03-11 2027-04-29 2027-05-27 2027-06-17 2027-06-24

L’Association Culturelle du Sud Aveyron présente son programme 2025-2026
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ATTENTION PLUSIEURS LIEUX DE RDV ACSA Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 10 70 56 12  acsamillau@gmail.com

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English :

Association Culturelle du Sud Aveyron presents its 2025-2026 program

L’événement Conférences et sorties ACSA 2026-2027 Millau a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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