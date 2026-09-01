Conférences et sorties ACSA 2026-2027 ATTENTION PLUSIEURS LIEUX DE RDV Millau

Informations pratiques

Millau

Conférences et sorties ACSA 2026-2027

ATTENTION PLUSIEURS LIEUX DE RDV ACSA Millau Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-10 2027-01-21 2027-02-23 2027-03-11 2027-04-29 2027-05-27 2027-06-17 2027-06-24

L’Association Culturelle du Sud Aveyron présente son programme 2025-2026

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ATTENTION PLUSIEURS LIEUX DE RDV ACSA Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 10 70 56 12 acsamillau@gmail.com

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English :

Association Culturelle du Sud Aveyron presents its 2025-2026 program

L’événement Conférences et sorties ACSA 2026-2027 Millau a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)