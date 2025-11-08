Conférences et spectacles pour la Journée de Solidarité Intersexe Auditorium de l’Hôtel de Ville Paris

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ET DE MÉMOIRE INTERSEXE :

10h-12h : Panel : Droits des personnes intersexes en France et en Europe – avec Amnesty International France et l’OII Europe

13h-14h30 : Panel : L’intersexophobie, au croisement des oppressions adultistes, sexistes et LGBTphobes – avec Le Planning Familial, le Collectif Enfantiste et l’Inter-LGBT

15h-16h30 : Panel : Parler de l’intersexuation, avec les personnes intersexes – avec L.Pepy et Floriane Devigne.

17h-18h30 : Représentation : Mémoires de Clémentine Delait, femme à barbe

19h-20h : Solo de whacking par Suzanne suivi d’un bord plateau.

Pour la Journée de Solidarité Intersexe, le Collectif Intersexe Activiste – OII France organise, à l’Auditorium de la Ville de Paris, trois tables-rondes et deux spectacles pour sensibiliser aux droits des personnes intersexes. A ne pas manquer !

Le samedi 08 novembre 2025

de 10h00 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T11:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T10:00:00+02:00_2025-11-08T20:00:00+02:00

Auditorium de l’Hôtel de Ville 5 Rue de Lobau 75004 Paris

https://cia-oiifrance.org/quinzaine-de-visibilite-intersexe-2025-demandez-le-programme/ contact@cia-oiifrance.org https://www.facebook.com/CIA.OIIFrance/ https://www.facebook.com/CIA.OIIFrance/