Conférences et spectacles pour la Journée de Solidarité Intersexe Auditorium de l’Hôtel de Ville Paris samedi 8 novembre 2025.
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ET DE MÉMOIRE INTERSEXE :
10h-12h : Panel : Droits des personnes intersexes en France et en Europe – avec Amnesty International France et l’OII Europe
13h-14h30 : Panel : L’intersexophobie, au croisement des oppressions adultistes, sexistes et LGBTphobes – avec Le Planning Familial, le Collectif Enfantiste et l’Inter-LGBT
15h-16h30 : Panel : Parler de l’intersexuation, avec les personnes intersexes – avec L.Pepy et Floriane Devigne.
17h-18h30 : Représentation : Mémoires de Clémentine Delait, femme à barbe
19h-20h : Solo de whacking par Suzanne suivi d’un bord plateau.
Pour la Journée de Solidarité Intersexe, le Collectif Intersexe Activiste – OII France organise, à l’Auditorium de la Ville de Paris, trois tables-rondes et deux spectacles pour sensibiliser aux droits des personnes intersexes. A ne pas manquer !
Le samedi 08 novembre 2025
de 10h00 à 20h00
gratuit
Public adultes.
Auditorium de l’Hôtel de Ville 5 Rue de Lobau 75004 Paris
https://cia-oiifrance.org/quinzaine-de-visibilite-intersexe-2025-demandez-le-programme/ contact@cia-oiifrance.org https://www.facebook.com/CIA.OIIFrance/ https://www.facebook.com/CIA.OIIFrance/