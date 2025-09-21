Conférences flashs Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Conférences flashs Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir des objets insolites des collections et dialoguer avec les conservateurs du musée ! À l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine, ils présenteront sous la forme de conférences-flashs (15 mn maximum) un objet des collections ou des réserves en lien avec la thématique nationale : « Patrimoine architectural ». Un moment privilégié et de découverte à ne pas rater ! (Programme complet à venir)

Le musée d'Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l'époque mérovingienne. Quelque 3 millions d'objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l'évolution des techniques de fabrication, de l'expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d'Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d'un même établissement, un service à compétence national-SCN.

©MAN / Valorie Gô