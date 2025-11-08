Conférences Histoire de BlueZer Rue de l’Église Breuillet

Conférences Histoire de BlueZer

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

2025-11-08 2025-11-15

2 Conférences sur le thème LE BLUES L’HISTOIRE ET LE DESTIN DE CETTE MUSIQUE

English :

2 lectures on BLUES THE HISTORY AND DESTINY OF THIS MUSIC

German :

2 Vorträge zum Thema BLUES DIE GESCHICHTE UND DAS ZUKUNFT DIESER MUSIK

Italiano :

2 conferenze su BLUES LA STORIA E IL DESTINO DI QUESTA MUSICA

Espanol :

2 conferencias sobre BLUES LA HISTORIA Y EL DESTINO DE ESTA MÚSICA

