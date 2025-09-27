Conférences Histoire de l’Art Cinéma l’Atalante Gourdon

Conférences Histoire de l’Art Cinéma l’Atalante Gourdon samedi 27 septembre 2025.

Conférences Histoire de l’Art

Cinéma l’Atalante 4, Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : – – 8 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-12 2025-11-22 2025-12-13 2026-01-10 2026-02-07 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-02 2026-05-30

Présenté par Geneviève Furnemont, ces conférences invitent à mieux connaître l’histoire de l’art.

Présenté par Geneviève Furnemont, ces conférences invitent à mieux connaître l’histoire de l’art. .

Cinéma l’Atalante 4, Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 11 85 37 52

English :

Presented by Geneviève Furnemont, these lectures invite you to learn more about the history of art.

German :

Präsentiert von Geneviève Furnemont, laden diese Vorträge dazu ein, mehr über die Kunstgeschichte zu erfahren.

Italiano :

Presentate da Geneviève Furnemont, queste conferenze invitano a saperne di più sulla storia dell’arte.

Espanol :

Presentadas por Geneviève Furnemont, estas conferencias le invitan a profundizar en la historia del arte.

L’événement Conférences Histoire de l’Art Gourdon a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Gourdon