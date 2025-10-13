CONFÉRENCES « Histoires de la musique » Cycle I – Gustav Mahler Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret PARIS

CONFÉRENCES « Histoires de la musique » Cycle I – Gustav Mahler Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret PARIS lundi 13 octobre 2025.

Cycle I : Gustav Mahler

Connue pendant plusieurs décennies sous le nom de Médiathèque Musicale Mahler, la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret rend désormais hommage par son appellation à ses deux fondateurs Henry-Louis de La Grange et Maurice Fleuret. Toutefois, la Bibliothèque demeure grâce au legs inestimable Henry-Louis de La Grange constituant la « collection Mahler » qui y est conservée un lieu de ressources pour les chercheurs et tous les amateurs de l’œuvre du compositeur autrichien.

Il s’imposait que ce nouveau cycle de conférences à destination de tous les mélomanes puisse mettre en lumière ces richesses.

Animés par un des deux chercheurs associés de la BLGF et un auteur invité, ces trois rendez-vous thématiques mettront en lumière un aspect de la vie et de l’œuvre de Mahler.

La première séance « Mahler et la France » du Cycle I se déroulera le lundi 13 octobre à 19h00 et sera animée par Benjamin Garzia (chef d’orchestre et chercheur associé à la BLGF).

La séance « Mahler chef d’orchestre » du Cycle I se déroulera le lundi 10 novembre à 19h00 et sera animée par Benjamin Garzia (chef d’orchestre et chercheur associé à la BLGF).

La séance « l’éternel féminin, de Schumann à Mahler » du Cycle I se déroulera le lundi 8 décembre à 19h00 et sera animée par Étienne Barilier (écrivain, traducteur et essayiste)

La Bibliothèque La Grange-Fleuret inaugure un nouveau format de conférences avec « Histoires de la musique ». Consacré au compositeur autrichien Gustav Mahler, le premier cycle est un hommage naturel pour la BLGF, qui conserve le fonds mahlérien le plus fourni d’Europe. Il invite à découvrir la trajectoire du compositeur autrichien, ses influences françaises, son art de la direction d’orchestre et les débats esthétiques qui ont nourri son œuvre.

Le lundi 13 octobre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

10€

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret 11bis Rue Vézelay 75008 PARIS

+33153890910 contact@blgf.fr