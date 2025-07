Conférences historiques et interludes musicaux « 18 octobre 1685 L’Automne de l’intolérance. La révocation de l’édit de Nantes à Fontainebleau. » Château de Fontainebleau Fontainebleau

Château de Fontainebleau 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Début : Samedi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Conférences historiques sur le contexte de la signature de l’édit de Fontainebleau par Louis XIV, et sa propagande. Avec interludes musicaux.

Château de Fontainebleau 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 22 80 31 epufontainebleau@gmail.com

English :

Historical lectures on the context of Louis XIV’s signing of the Edict of Fontainebleau, and its propaganda. With musical interludes.

German :

Historische Vorträge über den Hintergrund der Unterzeichnung des Edikts von Fontainebleau durch Ludwig XIV. und dessen Propaganda. Mit musikalischen Einlagen.

Italiano :

Conferenze storiche sul contesto della firma dell’Editto di Fontainebleau da parte di Luigi XIV e sulla sua propaganda. Con intermezzi musicali.

Espanol :

Conferencias históricas sobre el contexto de la firma del Edicto de Fontainebleau por Luis XIV y su propaganda. Con interludios musicales.

