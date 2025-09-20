Conférences horlogères de la Maison Longines Bucherer Paris

Conférences horlogères de la Maison Longines Samedi 20 septembre, 11h45 Bucherer Paris

Inscription obligatoire par e-mail : evenementparis@bucherer.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2025-09-20T11:45:00+ – 2025-09-20T16:30:00+

Daniel Hug, Responsable du Patrimoine de la Maison Longines, partagera l’histoire de la marque dans l’univers de l’aviation, du chronométrage et auprès des femmes.

Un rendez-vous unique pour découvrir cet héritage exceptionnel.

• 11h45 – 12h15 : Longines & l’aviation

• 14h – 15h : Longines et les femmes

• 15h30 – 16h30 : Longines & l’aviation

Bucherer 12 boulevard des Capucines 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 70 99 18 88 https://www.bucherer.com/fr/fr Entreprise fondée en 1888 à Lucerne, Bucherer compte parmi les maisons horlogères et bijoutières européennes les plus riches de tradition. Outre un large assortiment de montres et de joaillerie de marques connues, Bucherer propose également à sa clientèle ses propres collections exclusives de bijoux Bucherer Fine Jewellery.

En avril 2013, Bucherer a ouvert à Paris le plus grand magasin du monde consacré à l’horlogerie d’exception.

Au sein de son écrin, classé au titre des monuments historiques et lieu de prédilection des amateurs de garde-temps, la Maison Bucherer offre ses espaces d’exposition aux créations de 28 marques horlogères et joaillères allant de l’accessible à l’exceptionnel.

Depuis son ouverture, la Maison Bucherer s’est affirmée comme l’adresse horlogère à Paris. Bucherer, 12 boulevard des Capucines, 75009 Paris

