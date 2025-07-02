Conférences hors cycle Salle de conférence IND Valence

Conférences hors cycle

Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15

A l’occasion de l’exposition au musée de Valence Hubert Robert et Fragonard , le sentiment de la nature les amis du musée de Valence proposent 2 conférences.

Salle de conférence IND 91 rue Montplaisir Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 39 46 amis.musee.valence@orange.fr

English :

On the occasion of the exhibition at the Musée de Valence Hubert Robert et Fragonard, le sentiment de la nature , the Friends of the Musée de Valence are offering 2 lectures.

