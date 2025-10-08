Conférences intelligences animales l’expertise du chien et du chat Parthenay

Conférences intelligences animales l’expertise du chien et du chat Parthenay mercredi 8 octobre 2025.

Conférences intelligences animales l’expertise du chien et du chat

6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Dans le cadre de la Fête de la Science autour du thème « Intelligences », le Dr Christèle Crozier, vétérinaire-éthologue animera une conférence au sein de la médiathèque de Parthenay. Durant cette soirée, nous découvrirons dans quelle mesure nous pouvons définir et traduire l’intelligence animale. Quel expert social est le chien, l’intelligence discrète du chat, leurs façons d’apprendre, leurs émotions. Et nous dans ça ? .

6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

English : Conférences intelligences animales l’expertise du chien et du chat

German : Conférences intelligences animales l’expertise du chien et du chat

Italiano :

Espanol : Conférences intelligences animales l’expertise du chien et du chat

L’événement Conférences intelligences animales l’expertise du chien et du chat Parthenay a été mis à jour le 2025-09-09 par CC Parthenay Gâtine