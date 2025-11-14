Conférences interactives Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard

Conférences interactives

Vendredi 14 novembre 2025. Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Conférence interactive

Conférence interactive au Théâtre Pécout.



10h Le Gaspillage alimentaire.

14h30 L’empreinte Carbone.

19h Le Développement durable. .

Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 76

