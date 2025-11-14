Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférences interactives Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard

Conférences interactives Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard vendredi 14 novembre 2025.

Conférences interactives

Vendredi 14 novembre 2025. Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

Date(s) :
2025-11-14

Conférence interactive
Conférence interactive au Théâtre Pécout.

10h Le Gaspillage alimentaire.
14h30 L’empreinte Carbone.
19h Le Développement durable.   .

Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 76 

English :

Interactive conference

German :

Interaktive Konferenz

Italiano :

Conferenza interattiva

Espanol :

Conferencia interactiva

L’événement Conférences interactives Châteaurenard a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence