Conférences interactives Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard
Conférences interactives Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard vendredi 14 novembre 2025.
Conférences interactives
Vendredi 14 novembre 2025. Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Conférence interactive
Conférence interactive au Théâtre Pécout.
10h Le Gaspillage alimentaire.
14h30 L’empreinte Carbone.
19h Le Développement durable. .
Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 76
English :
Interactive conference
German :
Interaktive Konferenz
Italiano :
Conferenza interattiva
Espanol :
Conferencia interactiva
L’événement Conférences interactives Châteaurenard a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence