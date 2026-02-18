Conférences intéractives

Frazé Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

L’évolution du théâtre et des Arts majeurs depuis l’Antiquité

Animées par Dominique Renaudin, auteur, metteur en scène, comédien , conférencier et président de l’association Frazz’Art et la Cie des Têtes à Claque.

5 séances (de Janvier à Mai)

Supports visuels, audios et vidéos

Réalisations scéniques

Tout public. 7 .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 74 87 17

English :

The evolution of theater and the major arts since antiquity

