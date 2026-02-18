Conférences intéractives Frazé
Conférences intéractives Frazé mardi 3 mars 2026.
Conférences intéractives
Frazé Eure-et-Loir
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 20:00:00
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
L’évolution du théâtre et des Arts majeurs depuis l’Antiquité
L’évolution du théâtre et des Arts majeurs depuis l’Antiquité
Animées par Dominique Renaudin, auteur, metteur en scène, comédien , conférencier et président de l’association Frazz’Art et la Cie des Têtes à Claque.
5 séances (de Janvier à Mai)
Supports visuels, audios et vidéos
Réalisations scéniques
Tout public. 7 .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 74 87 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The evolution of theater and the major arts since antiquity
L’événement Conférences intéractives Frazé a été mis à jour le 2026-02-18 par OTs DU PERCHE