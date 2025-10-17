Conférences Journées nationales de l’architecture Ottmarsheim

Conférences Journées nationales de l’architecture Ottmarsheim vendredi 17 octobre 2025.

Conférences Journées nationales de l’architecture

1 rue du couvent Ottmarsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Circuit commenté sur les courants architecturaux et conférence » architecture et symbolique » agrémenteront cette soirée dans les cadre des Journées nationales de l’Architecture.

Les Journées Nationales de l’Architecture ont pour objectif de développer la connaissance architecturale du grand public.

L’architecture de l’abbatiale d’Ottmarsheim se distingue à bien des égards son plan centré octogonal se démarque de la plupart des églises en croix latine. A quoi est dû sa forme si particulière ? Quels courants architecturaux pouvons-nous trouver dans l’église ?

Vous aurez la réponse à ces questions à

– 18h30: circuit commenté des courants architecturaux de l’édifice

– 19h00: conférence architecture et symbolique .

1 rue du couvent Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 07 69 mediatheque@ottmarsheim.fr

English :

A guided tour of architectural currents and a lecture on « architecture and symbolism » will enhance this evening as part of the Journées nationales de l’Architecture.

German :

Ein kommentierter Rundgang zu den architektonischen Strömungen und ein Vortrag über « Architektur und Symbolik » runden den Abend im Rahmen der Nationalen Architekturtage ab.

Italiano :

Una visita guidata alle tendenze architettoniche e una conferenza su « architettura e simbolismo » arricchiranno questa serata nell’ambito delle Journées nationales de l’Architecture.

Espanol :

Una visita guiada por las tendencias arquitectónicas y una conferencia sobre « arquitectura y simbolismo » amenizarán esta velada enmarcada en las Journées nationales de l’Architecture.

L’événement Conférences Journées nationales de l’architecture Ottmarsheim a été mis à jour le 2025-09-23 par Point information d’Ottmarsheim com com porte de France Rhin sud