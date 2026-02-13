Conférences, Le Capitole, Alès

Conférences 1 – 14 avril Le Capitole Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T09:00:00+02:00 – 2026-04-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-14T13:30:00+02:00 – 2026-04-14T15:30:00+02:00

Mercredi 1er avril de 9h à 12h : Histoire moderne avec Dominique Biloghi

Mardi 7 avril de 9h30 à 11h30 : Découverte de la psychanalyse avec Robert Tarancon

Mercredi 8 avril de 14h à 17h : Géopolitique avec Régis Vezon

Jeudi 8 avril de 14h à 16h : Histoire de l’art avec Murielle Alle

Lundi 13 avril de 9h30 à 11h30 : Partager la musique avec Pierre Boitet

Mardi 14 avril de 13h30 à 15h30 : Psychologie avec Lucie Pauvarel-Dupont (Espace André-Chamson)

Le Capitole Place de l’Hôtel de ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 36 99 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cadref.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cadref.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 91 03 73 »}]

Proposées par le CADREF