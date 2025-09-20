Conférences « l’Hôtel-Dieu, des origines à nos jours, autour de Notre-Dame » présentée par l’association « Société Historique La Cité » Hôtel-Dieu Paris

Conférences « l’Hôtel-Dieu, des origines à nos jours, autour de Notre-Dame » présentée par l’association « Société Historique La Cité » Hôtel-Dieu Paris samedi 20 septembre 2025.

Nombre limité de places disponibles : 50 personnes

La Société Historique La Cité, fondée en 1901 dans le 4e arrondissement, représentée par Yves et Christine BRU, fera revivre les grandes étapes de ce lieu emblématique, en illustrant son évolution à travers les âges.

Rendez-vous dans l’amphithéâtre Dupuytren de l’Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu 1, parvis Notre-Dame 75004 Paris

Situé au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, l'hôtel-Dieu est l'héritier d'une fondation charitable créé par l'évêque saint Landry, en 651. Il est aujourd'hui l'un des plus anciens hôpitaux de Paris.

Aujourd’hui, l’hôtel-Dieu (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) propose de nombreuses prises en charge médicales.

