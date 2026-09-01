Informations pratiques

Muids

Conférences L’Impressionnisme à Muids

Le Café de la Poste Muids Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 17:30:00

fin : 2026-11-16

Date(s) :

2026-09-28 2026-10-19 2026-11-16 2026-12-14

À l’occasion du 100ᵉ anniversaire de la disparition de Claude Monet (1840-1926), l’association Second Souffle, en partenariat avec Le Café de la Poste de Muids, vous propose un cycle exceptionnel de quatre conférences sur l’Impressionnisme.

Programme des 4 conférences

Lundi 28 septembre 2026 (17h30) Conférence 1 Origine et formation du mouvement impressionniste (1863-1872)

Lundi 19 octobre 2026 (17h30) Conférence 2 L’Impressionnisme après 1873

Lundi 16 novembre 2026 (17h30) Conférence 3 Claude Monet, Séries 1 Des Meules à la Cathédrale de Rouen (1890-1895)

Lundi 14 décembre 2026 (17h30) Conférence 4 Claude Monet, Séries 2 Du Parlement de Londres aux Nymphéas (1895-1926)

Informations pratiques

Lieu Le Café de la Poste, 27430 Muids

Horaires À 17h30 pour chaque séance

Tarif 5 € par séance (recettes intégralement reversées à l’association Second Souffle)

Contact & Informations 06 60 12 57 72 | soufflesecond@gmail.com | www.second-souffle-muids.fr .

Le Café de la Poste Muids 27430 Eure Normandie +33 6 60 12 57 72 soufflesecond@gmail.com

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English : Conférences L’Impressionnisme à Muids

L’événement Conférences L’Impressionnisme à Muids Muids a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération