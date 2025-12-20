Conférences mensuelles de la Société Linnéenne de Provence Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Conférences mensuelles de la Société Linnéenne de Provence

Mercredi 8 avril 2026 à partir de 18h30.

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 18h30.

Mercredi 10 juin 2026 à partir de 18h30. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10

Rendez-vous au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) avec la Société Linéenne de Provence pour leur cycle de conférences mensuelles.

Un mercredi par mois, la Société Linnéenne de Provence vous convie à une conférence au Muséum de Marseille afin de partager l’actualité scientifique et des connaissances dans le domaine des sciences naturalistes, notamment de la Provence et plus loin encore…



► Mercredi 8 avril à 18h30 L’impact des changements globaux sur les pollinisateurs sauvages

avec Marie Zakardjian, maîtresse de conférences AMU



► Mercredi 13 mai à 18h30 Les mammifères introduits, espèces à enjeux socio-écologiques dans les îles du Pacifique

avec Pauline Palmas, Chercheure IRD



► Mercredi 10 juin à 18h30 Eco-acoustique des sons de la nature à l’audition humaine

avec Etienne Thoret, Chercheur CNRS



• Entrée gratuite

• Sans réservation .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the Société Linéenne de Provence at the Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) for their monthly lecture series.

L’événement Conférences mensuelles de la Société Linnéenne de Provence Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-16 par Ville de Marseille