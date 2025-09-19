Conférences Micro-Folie sur le thème du XVIIIe siècle rue du 14 juillet Brioude
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-20
La Micro-Folie Brioude transporte son musée numérique à l’Hôtel Bellamy, hôtel particulier du XVIIIe siècle qui abrite aujourd’hui les services de la Sous-préfecture de Brioude.
English :
Micro-Folie Brioude moves its digital museum to the Hôtel Bellamy, an 18th-century mansion now home to the Brioude sub-prefecture.
German :
Die Micro-Folie Brioude verlegt ihr digitales Museum in das Hôtel Bellamy, ein Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert, in dem heute die Dienststellen der Unterpräfektur von Brioude untergebracht sind.
Italiano :
Micro-Folie Brioude sta trasferendo il suo museo digitale all’Hôtel Bellamy, un palazzo del XVIII secolo che oggi ospita la sottoprefettura di Brioude.
Espanol :
Micro-Folie Brioude traslada su museo digital al Hôtel Bellamy, una mansión del siglo XVIII que ahora alberga la subprefectura de Brioude.
