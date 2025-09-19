Conférences Micro-Folie sur le thème du XVIIIe siècle Hôtel de la sous-préfecture Brioude

Conférences Micro-Folie sur le thème du XVIIIe siècle 19 et 20 septembre Hôtel de la sous-préfecture Haute-Loire

Début : 2025-09-19T16:30:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Votre Micro-Folie Brioude transporte son musée numérique à l’Hôtel Bellamy, hôtel particulier du XVIIIe siècle qui abrite aujourd’hui les services de la Sous-préfecture de Brioude.

Pour l’occasion, Jeanne, notre médiatrice, vous propose trois conférences axées sur le XVIIIe. Puis partez à la découverte du lieu dans les pas d’une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire !

Au programme

Vendredi 19 septembre à 16h30 : Les portraits du XVIIIe siècle en France

Samedi 20 septembre à 9h30 : Mini-atelier à partir de 6 ans, Portraits royaux

Samedi 20 septembre à 10h30 : Les portraits du XVIIIe siècle en France

Renseignements et inscriptions : microfoliebrioude@ville-brioude.fr

M. Charles Bélamy : acquéreur de la charge du Conseiller du Roi et Receveur des Tailles d’Election (Percepteur), arriva à Brioude en 1727.

Il fit construire une demeure située dans le centre ville, contiguë à un ancien couvent qui forme l’angle des rues du 14 juillet et du Levant. Il acquiert, au début de 1736, la maison de M. Canillac et quelques autres de moindre importance dans le faubourg des Barrys et, sous la direction de l’architecte Hupeau, fait édifier sur leur emplacement un vaste et superbe hôtel entouré de jardins qui semble le satisfaire pleinement, puisqu’il écrit le 22 mai 1739 à Trudaine « qu’elle (la maison) se trouve aujourd’hui la plus jolie qu’il y ait à dix lieues à la ronde. » Il meuble somptueusement cet hôtel avec le mobilier du Marquis de Gondras, qu’il a acheté en bloc de ses héritiers.

Après sa mort en 1760, l’aîné de ses fils, prénommé Bélamy d’Oradour, s’installa dans la maison paternelle.

En 1784, M. Tartel, qui lui succéda dans l’emploi de Receveur des Tailles, se rendit acquéreur de son hôtel.

Lors de la Révolution, l’hôtel fut pendant quelques temps transformé en maison de réclusion où Mme de Lafayette fut internée.

Puis, en 1791, il fut mis aux enchères et adjugé comme bien national au citoyen Dejax. C’est sa veuve qui, vers 1835, le vendit à l’État, qui en fit ce qu’il est resté depuis, l’hôtel de la Sous-Préfecture.

Cette vaste demeure possède de beaux parquets en chêne, des plafonds élevés et un escalier majestueux.

Un entretien suivi a permis de conserver ce bâtiment dans le style d’époque. Aucune transformation importante n’a altéré son architecture. Il abrite aujourd’hui les services de la Sous-préfecture de l’arrondissement de Brioude. Grand parking des Remparts à moins de 5 mn à pied

