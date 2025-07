Conférences nocturnes Dessine moi un dinosaure Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Conférence nocturne « Dessine moi un dinosaure » par Mazan, auteur de bandes dessinées et paléoartiste. Comment d’Auteur de bande dessinées j’ai pu devenir paléoartiste et dessinateur. Durée 2H. Sur inscription.

Par Mazan, Auteur de bandes dessinées et paléoartiste

Sujet Mon parcours personnel. Comment d’Auteur de bande dessinées j’ai pu devenir paléoartiste et dessinateur du site paléontologique d’Angeac-Charente.

Résumé Le petit Pierre a 5 ans quand il déclare vouloir devenir un paléontologue émérite et c’est en illustrant le catalogue de son mini-musée de fossiles qu’il se découvre la passion du dessin.

Une séance de dédicaces est prévue à 18h, ses BD seront en vente à la boutique du musée.

Sur inscription. Durée 2H .

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr

English : Conférences nocturnes Dessine moi un dinosaure

Draw me a dinosaur » evening lecture by Mazan, comic strip author and paleoartist. How I became a paleoartist and cartoonist. Duration: 2 hours. Registration required.

German : Conférences nocturnes Dessine moi un dinosaure

Nachtvortrag « Dessine moi un dinosaure » von Mazan, Comicautor und Paläoartist. Wie ich vom Comic-Autor zum Paläoartisten und Zeichner wurde. Dauer: 2 Stunden. Nach Anmeldung.

Italiano :

Disegnami un dinosauro », conferenza serale di Mazan, autore di fumetti e paleoartista. Come sono diventato paleoartista e fumettista. Durata: 2 ore. Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Conférences nocturnes Dessine moi un dinosaure

Dibújame un dinosaurio », conferencia nocturna de Mazan, autor de cómics y paleoartista. Cómo me convertí en paleoartista y dibujante. Duración: 2 horas. Inscripción obligatoria.

