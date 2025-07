Conférences nocturnes Les photographes de Lascaux Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Conférence nocturne « Les photographes de Lascaux » par Stéphane Konik. Cette présentation mettra en lumière les principaux photographes de Lascaux et les contextes de leurs interventions. Durée 2H. Sur inscription

Par Stéphane Konik ingénieur de recherche, Centre national de Préhistoire, sous-direction de l’archéologie, ministère de la Culture et UMR 5199 PACEA.

Depuis la découverte de Lascaux, il y a près de 85 ans, les peintures, les gravures, mais aussi l’environnement et les événements marquants de la grotte, ont été capturés en images à l’aide de divers appareils et techniques photographiques. Cette présentation mettra en lumière les principaux photographes de Lascaux et les contextes de leurs interventions. Une analyse de ce fonds documentaire précieux sera esquissée, tout en évoquant l’évolution des techniques photographiques et les nouvelles applications pour l’étude, la diffusion des connaissances et la conservation de cette grotte mondialement célèbre.

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr

English : Conférences nocturnes Les photographes de Lascaux

Lascaux Photographers » evening lecture by Stéphane Konik. This presentation will highlight the main Lascaux photographers and the contexts of their work. Duration: 2 hours. Registration required

German : Conférences nocturnes Les photographes de Lascaux

Nächtlicher Vortrag « Die Fotografen von Lascaux » von Stéphane Konik. Dieser Vortrag beleuchtet die wichtigsten Fotografen von Lascaux und die Hintergründe ihrer Arbeit. Dauer: 2 Stunden. Auf Anmeldung

Italiano :

Conferenza serale « I fotografi di Lascaux » di Stéphane Konik. Questa presentazione metterà in luce i principali fotografi di Lascaux e i contesti in cui hanno lavorato. Durata: 2 ore. Iscrizione obbligatoria

Espanol : Conférences nocturnes Les photographes de Lascaux

Conferencia vespertina « Los fotógrafos de Lascaux » a cargo de Stéphane Konik. Esta presentación pondrá de relieve a los principales fotógrafos de Lascaux y los contextos en los que trabajaron. Duración: 2 horas. Inscripción obligatoria

