Conférences nocturnes Montrer l’invisible Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies

Conférence nocturne « Montrer l’Invisible » Par Alain Dalis, plasticien, directeur de l’atelier Arc&Os et Atelier Alain Dalis. Reproduire de manière sensible et respectueuse les œuvres de nos lointains ancêtres Durée 2H. Sur inscription.

Par Alain Dalis, plasticien, directeur de l’atelier Arc&Os et Atelier Alain Dalis

Natif de Montignac, au pied de la colline de Lascaux, Alain Dalis a, depuis son plus jeune âge, toujours été attiré par la peinture. Cette passion l’a naturellement conduit aux Beaux-Arts de Bordeaux. Simultanément, l’occasion d’être guide à Lascaux II s’est présentée. De la rencontre de ces deux mondes est né un univers singulier, où ses connaissances plastiques servent à partager un patrimoine souvent inaccessible ou éphémère. Il a ainsi été amené à mouler des instantanés de fouilles de sauvetage, à concevoir des espaces d’exposition relatant de nouvelles découvertes, à inventer des outils didactiques et, bien sûr, à reproduire de manière sensible et respectueuse les œuvres de nos lointains ancêtres, telles que celles de Lascaux, Chauvet, Cosquer, Kapova…

Sur inscription. Durée 2H .

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr

English : Conférences nocturnes Montrer l’invisible

By Alain Dalis, visual artist, director of Atelier Arc&Os and Atelier Alain Dalis. Reproducing the works of our distant ancestors in a sensitive and respectful way Duration 2H. Registration required.

German : Conférences nocturnes Montrer l’invisible

Nachtkonferenz « Montrer l’Invisible » (Das Unsichtbare zeigen) Von Alain Dalis, Plastiker, Leiter des Ateliers Arc&Os und Atelier Alain Dalis. Die Werke unserer fernen Vorfahren auf sensible und respektvolle Weise reproduzieren Dauer 2H. Nach Anmeldung.

Italiano :

Di Alain Dalis, artista visivo, direttore dello studio Arc&Os e dell’Atelier Alain Dalis. Riprodurre le opere dei nostri lontani antenati in modo sensibile e rispettoso. Durata 2H. Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Conférences nocturnes Montrer l’invisible

Por Alain Dalis, artista plástico, director del estudio Arc&Os y del Atelier Alain Dalis. Reproducir las obras de nuestros antepasados lejanos de forma sensible y respetuosa. 2H de duración. Inscripción obligatoria.

