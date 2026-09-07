Conférences organisées à la cour d’appel de Dijon, Place du palais – Robert Badinter à Dijon, Dijon

Informations pratiques

Conférences organisées à la cour d’appel de Dijon 19 et 20 septembre Place du palais – Robert Badinter à Dijon Côte-d’Or

60 places disponibles, gratuit, le site n’est pas accessible aux personnes ayant des difficultés de mobilité (plusieurs escaliers).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous proposons d’assister à deux conférences organisées à la cour d’appel d’appel de Dijon. Ces conférences seront assurées par M. Philippe ASTRUC, procureur général près la cour d’appel.

Place du palais – Robert Badinter à Dijon dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://www.cours-appel.justice.fr/dijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.cours-appel.justice.fr/dijon »}] A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez quatre salles d’audience classées monuments historiques et plongez au cœur du fonctionnement de la justice civile et criminelle. Nombre de places limité. Inscription préalable obligatoire.

Durée approximative de la visite : 1 heure (créneaux horaires au choix)

Un contrôle de sécurité sera effectué à l’entrée. Les salles ne sont pas accessibles aux personnes ayant des difficultés de mobilité (plusieurs escaliers).

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous proposons d’assister à deux conférences organisées à la cour d’appel d’appel de Dijon. Ces conférences seront assurées par M. Philippe 1…

©Maître Jean-Philippe Simard