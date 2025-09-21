Conférences pour les enfants et parents salle pagnol bandol Bandol

Conférences pour les enfants et parents Dimanche 21 septembre, 14h00 salle pagnol bandol Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Les poissons de la zone maritime de Bandolpar Max Muller, patron de pointu.

L’histoire des fleurs immortellespar Doris Ziglioli, passionnée d’histoire.

Les nœuds marins par Gérard Marhic, patron de pointu.

Les pointus par Jean Grillon, patron de pointu.

Autour du vin Bandol AOC par Marie Goron de l’association des vins de Bandol.

salle pagnol bandol 5 rue Gabriel Péri 83150 bandol Bandol 83150 La Plaine de Gairard Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

