Conférences Quai du port de Bandol Bandol

Conférences Samedi 20 septembre, 14h00 Quai du port de Bandol Var

14h>15h La peste en Provence

par Michel Goury, archéologue et historien.

15h>16h Le tableau de la Madrague de Vernet

par Jean-Marie Schneider, historien et écrivain.

16h>17h L’Ordre Illustre des Chevaliers de Méduse

par Pierre Lasserre, de l’Académie du Var.

17h>18h L’histoire du vin Bandol

par Cédric Gravier, président de l’AOC des vins de Bandol.

Quai du port de Bandol quai du port de bandol 83150 Bandol Bandol 83150 La Plaine de Gairard Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

