Conférences & rencontres à La Maison Perchée La Maison Perchée Paris
Conférences & rencontres à La Maison Perchée La Maison Perchée Paris samedi 18 avril 2026.
11h-12h30 : La Parole aux proches
Rencontre avec Camille, enfant de personne concernée par un trouble psychique.
14h-15h : Rencontre avec Cassandre Lore
À Pas Égaux est un projet solidaire mêlant sport, sensibilisation et plaidoyer autour des handicaps invisibles. À travers une course de plus de 300 km entre Charleville-Mézières et Paris, le projet vise à rendre visibles les réalités vécues par des millions de personnes et à interpeller les institutions sur les discriminations et les obstacles rencontrés au quotidien.
16h-17h : Open Mic Perchée
Stand-up, chanson, musique, lecture de poèmes… Le micro est à vous ! Open Mic animé par Alexis, membre de La Maison Perchée
Comme tous les samedis, La Maison Perchée propose des événements destinés au grand public avec pour fil conducteur les enjeux liés à la santé mentale.
Le samedi 18 avril 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00
La Maison Perchée 59 Avenue de la République 75011 Paris
https://www.maisonperchee.org/evenements
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