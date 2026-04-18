Conférences & rencontres à La Maison Perchée La Maison Perchée Paris

11h-12h30 : La Parole aux proches

Rencontre avec Camille, enfant de personne concernée par un trouble psychique.

14h-15h : Rencontre avec Cassandre Lore

À Pas Égaux est un projet solidaire mêlant sport, sensibilisation et plaidoyer autour des handicaps invisibles. À travers une course de plus de 300 km entre Charleville-Mézières et Paris, le projet vise à rendre visibles les réalités vécues par des millions de personnes et à interpeller les institutions sur les discriminations et les obstacles rencontrés au quotidien.

16h-17h : Open Mic Perchée

Stand-up, chanson, musique, lecture de poèmes… Le micro est à vous ! Open Mic animé par Alexis, membre de La Maison Perchée

Comme tous les samedis, La Maison Perchée propose des événements destinés au grand public avec pour fil conducteur les enjeux liés à la santé mentale.

Le samedi 18 avril 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00

La Maison Perchée 59 Avenue de la République 75011 Paris

https://www.maisonperchee.org/evenements



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