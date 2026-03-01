Conférences Salon Habitat & Jardin de Cholet

2 Av. Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-21 19:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Venez assister aux conférences présentes au Salon Habitat & Jardin de Cholet.

– Myriam Brillouet vous explique comment intégrer la nature dans nos espaces de vie, dans l’espace conférence du Salon présent au Parc des Expositions de la Meilleraie.

Le vendredi 20 mars à 14h00 et le dimanche 22 mars 15h30

– Histoire de Semence vous parle du jardin et changement climatique, dans l’espace conférence du Salon présent au Parc des Expositions de la Meilleraie.

Le vendredi 20 mars à 15h30 et le samedi 21 mars 11h00

– Styl’Habitat Concept vous conseil sur la rénovation de l’habitat, dans l’espace conférence du Salon présent au Parc des Expositions de la Meilleraie.

Retrouvez-les le samedi 21 mars 15h30

– France Rénov’ Maine-et-Loire vous fait une présentation du service France Rénov’ et de la prime rénov’ 2026, dans l’espace conférence du Salon présent au Parc des Expositions de la Meilleraie.

Le dimanche 22 mars à 15h30 .

2 Av. Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 60 00 info@leo.fr

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English :

L’événement Conférences Salon Habitat & Jardin de Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Choletais