Conférences scientifiques données par de jeunes chercheurs Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Jeudi 2 avril, 09h00 Ille-et-Vilaine

Journée des non permanents à Géosciences Rennes

L’évènement « Research Talk by Early Career Scientist” approche ! Réservez la date du Jeudi 2 avril, 9h. Cette évènement est ouvert à tous !

La journée sera présentée en anglais. Nous encourageons également les participants à essayer de faire leurs présentations en anglais.

Pour les participants, merci de vous inscrire à l’évènement à partir du QR CODE présent sur l’affiche ou le lien ci-contre.

### Au programme :

**Buffet et Goûters**

_**Poster**_

Nous vous proposons de reprendre un format PICO pour celles et ceux qui présenteront un poster.

Vous préparez un poster sur le sujet de votre choix : votre sujet de recherche et ses problématiques, des résultats spécifiques, le développement d’une méthode etc. Mais vous pouvez tout à fait présenter votre « CV » et présenter vos recherches passées et mettre en avant votre profil et vos compétences !

Dans un second temps, vous pouvez préparer une diapositive qui vous servira à présenter en 1 min votre poster.

On profitera ensuite du buffet pour discuter autour des posters !

Avec votre accord, les posters seront affichés dans les locaux de Géosciences Rennes pendant quelques jours/semaines afin de les mettre à la disposition de tous.

**Présentations orales**

Pour ceux choisissant ce format, préparez une présentation orale, avec un support visuel. En fonction du nombre de participants, la présentation devra durer entre 5 et 15 min. Aucune pression, on est ici pour faire découvrir les sujets de chacun.e, libre à vous de présenter votre sujet de recherche, seulement des résultats, des perspectives, des projets en cours, des méthodes dévelopées/en développement etc.

**Workshop**

On vous propose un workshop sur la thématique suivante :

Comment fonctionnent les appels à projets, les financements, etc. ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-02T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-02T17:00:00.000+02:00

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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e4DThUYpZiHeFdexJnABgcOflyV1EJqsMy7Jr-NXpVw/edit?usp=sharing

Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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