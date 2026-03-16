Conférences scientifiques données par de jeunes chercheurs Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes
Conférences scientifiques données par de jeunes chercheurs Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes jeudi 2 avril 2026.
Conférences scientifiques données par de jeunes chercheurs Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Jeudi 2 avril, 09h00 Ille-et-Vilaine
Journée des non permanents à Géosciences Rennes
L’évènement « Research Talk by Early Career Scientist” approche ! Réservez la date du Jeudi 2 avril, 9h. Cette évènement est ouvert à tous !
La journée sera présentée en anglais. Nous encourageons également les participants à essayer de faire leurs présentations en anglais.
Pour les participants, merci de vous inscrire à l’évènement à partir du QR CODE présent sur l’affiche ou le lien ci-contre.
### Au programme :
**Buffet et Goûters**
_**Poster**_
Nous vous proposons de reprendre un format PICO pour celles et ceux qui présenteront un poster.
Vous préparez un poster sur le sujet de votre choix : votre sujet de recherche et ses problématiques, des résultats spécifiques, le développement d’une méthode etc. Mais vous pouvez tout à fait présenter votre « CV » et présenter vos recherches passées et mettre en avant votre profil et vos compétences !
Dans un second temps, vous pouvez préparer une diapositive qui vous servira à présenter en 1 min votre poster.
On profitera ensuite du buffet pour discuter autour des posters !
Avec votre accord, les posters seront affichés dans les locaux de Géosciences Rennes pendant quelques jours/semaines afin de les mettre à la disposition de tous.
**Présentations orales**
Pour ceux choisissant ce format, préparez une présentation orale, avec un support visuel. En fonction du nombre de participants, la présentation devra durer entre 5 et 15 min. Aucune pression, on est ici pour faire découvrir les sujets de chacun.e, libre à vous de présenter votre sujet de recherche, seulement des résultats, des perspectives, des projets en cours, des méthodes dévelopées/en développement etc.
**Workshop**
On vous propose un workshop sur la thématique suivante :
Comment fonctionnent les appels à projets, les financements, etc. ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-02T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-02T17:00:00.000+02:00
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e4DThUYpZiHeFdexJnABgcOflyV1EJqsMy7Jr-NXpVw/edit?usp=sharing
Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine