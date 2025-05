CONFÉRENCES: SECRETS ET MYSTÈRES DU LÉZARD OCELLÉ – Bédouès-Cocurès, 20 mai 2025 18:00, Bédouès-Cocurès.

CONFÉRENCES: SECRETS ET MYSTÈRES DU LÉZARD OCELLÉ D998 Bédouès-Cocurès Lozère

A l’occasion de la 1ère Fête de la Nature de Bédouès-Cocurès, et pour le lancement de l’Atlas de la Biodiversité Communale de la Commune, venez assister à une conférence de Benoît Deffrennes, garde moniteur du Parc sur le lézard ocellé !

Bédouès-Cocurès 48400 Lozère Occitanie biodiv.bedouescocures@gmail.com

English :

To mark the 1st Fête de la Nature in Bédouès-Cocurès, and the launch of the Commune’s Atlas of Communal Biodiversity, come and attend a talk on the ocellated lizard by Benoît Deffrennes, a Park ranger!

German :

Anlässlich des 1. Naturfestes in Bédouès-Cocurès und zum Start des Atlas der kommunalen Biodiversität der Gemeinde besuchen Sie einen Vortrag von Benoît Deffrennes, Ranger-Monitor des Parks, über die Ocker-Eidechse!

Italiano :

Nell’ambito della 1° Festa della Natura di Bédouès-Cocurès e del lancio dell’Atlante della Biodiversità locale, Benoît Deffrennes, guardiano del Parco, terrà una conferenza sulla lucertola ocellata!

Espanol :

En el marco de la 1ª Fiesta de la Naturaleza de Bédouès-Cocurès y del lanzamiento del Atlas de la Biodiversidad local, Benoît Deffrennes, guarda del Parque, dará una conferencia sobre el lagarto ocelado

