Conférences sur le geste, le métier et les éventaillistes Le Cercle de l’Éventail Méru

Conférences sur le geste, le métier et les éventaillistes Le Cercle de l'Éventail

51 Rue Roger Salengro Méru Oise

Gratuit

Début : 2025-11-28 14:00:00

fin : 2025-11-28 17:00:00

2025-11-28

Plongez dans l’univers raffiné de l’éventail à travers cinq conférences, animées par Le Cercle de l’Éventail, mêlant histoire, savoir-faire et patrimoine

– Les ivoiriers de Dieppe Pascal Lagadec et Florentin Gobier

Présentation du dictionnaire des ivoiriers dieppois.

– L’enluminure dans l’éventail Jonathan Govindama et Franck Monnier

Quand enlumineurs et éventaillistes conjuguent art et technique.

– Éventails en dentelle au XIXe siècle Edwige Renaudin

Focus sur la frivolité, dentelle rare et précieuse.

– Peintres de la Maison Kees Anne Moulinier-Krebs

Une œuvre collective en forme d’éventail pour un hommage singulier.

– Restaurer les éventails à système Yolaine Voltz

Principes de restauration et bonnes pratiques pour les préserver.

Gratuit Sur inscription obligatoire à reservation@musee-nacre.fr | Une confirmation d’inscription sera demandée

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

51 rue Roger Salengro, 60110 Méru

+33 3 44 22 61 75 contact@musee-nacre.fr

English :

Immerse yourself in the refined world of the fan through five conferences, hosted by Le Cercle de l’Éventail, combining history, know-how and heritage:

– Les ivoiriers de Dieppe Pascal Lagadec and Florentin Gobier

Presentation of the dictionary of Dieppe ivory makers.

– Fan illumination Jonathan Govindama and Franck Monnier

When illuminators and fan makers combine art and technique.

– 19th-century lace fans Edwige Renaudin

Focus on frivolity, rare and precious lace.

– Painters of the House of Kees Anne Moulinier-Krebs

A fan-shaped collective work for a singular tribute.

– Restoring system fans Yolaine Voltz

Principles of restoration and best practices for preserving them.

Free Registration required at reservation@musee-nacre.fr | Confirmation of registration will be requested

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

51 rue Roger Salengro, 60110 Méru

German :

Tauchen Sie in die raffinierte Welt des Fächers ein, indem Sie fünf Konferenzen besuchen, die von Le Cercle de l’Éventail geleitet werden und Geschichte, Know-how und Kulturerbe miteinander verbinden:

– Die Elfenbeinhändler von Dieppe Pascal Lagadec und Florentin Gobier

Vorstellung des Lexikons der Elfenbeinhändler von Dieppe.

– Die Buchmalerei im Fächer Jonathan Govindama und Franck Monnier

Wenn Buchmaler und Fächermacher Kunst und Technik vereinen.

– Fächer aus Spitze im 19. Jahrhundert Edwige Renaudin

Jahrhundert Fokus auf Frivolität, seltene und kostbare Spitze.

– Maler des Kees-Hauses Anne Moulinier-Krebs

Ein fächerförmiges Gemeinschaftswerk für eine einzigartige Hommage.

– Restaurierung von Systemfächern Yolaine Voltz

Grundsätze der Restaurierung und gute Praktiken, um sie zu erhalten.

Kostenlos Anmeldung erforderlich unter reservation@musee-nacre.fr | Eine Bestätigung der Anmeldung wird verlangt

Museum für Perlmutt und Tafelmacherei

51 rue Roger Salengro, 60110 Méru

Italiano :

Immergetevi nel raffinato mondo del ventaglio attraverso cinque conferenze, ospitate da Le Cercle de l’Éventail, che combinano storia, competenza e patrimonio:

– Gli avorieri di Dieppe Pascal Lagadec e Florentin Gobier

Presentazione del dizionario dei fabbricanti di avorio di Dieppe.

– Illuminazione a ventaglio Jonathan Govindama e Franck Monnier

Quando i miniatori e i fabbricanti di ventagli uniscono arte e tecnica.

– Ventagli di pizzo nel XIX secolo Edwige Renaudin

Focus su frivolezze, pizzi rari e preziosi.

– I pittori della Casa di Kees Anne Moulinier-Krebs

Un’opera collettiva in forma di ventaglio per un singolare omaggio.

– Restaurare i ventagli del sistema Yolaine Voltz

Principi di restauro e buone pratiche di conservazione.

Gratuito Registrazione obbligatoria a reservation@musee-nacre.fr | Verrà richiesta conferma della registrazione

Museo della madreperla e della tabletteria

51 rue Roger Salengro, 60110 Méru

Espanol :

Sumérjase en el refinado mundo del abanico a través de cinco conferencias, organizadas por Le Cercle de l’Éventail, que combinan historia, experiencia y patrimonio:

– Les ivoiriers de Dieppe Pascal Lagadec y Florentin Gobier

Presentación del diccionario de los marfileros de Dieppe.

– Iluminación de abanicos Jonathan Govindama y Franck Monnier

Cuando iluminadores y fabricantes de abanicos combinan arte y técnica.

– Abanicos de encaje en el siglo XIX Edwige Renaudin

Enfoque de la frivolidad, encajes raros y preciosos.

– Pintores de la Casa de Kees Anne Moulinier-Krebs

Una obra colectiva en forma de abanico para un homenaje singular.

– Restaurar abanicos de sistema Yolaine Voltz

Principios de restauración y buenas prácticas para conservarlos.

Gratuito Inscripción obligatoria en reservation@musee-nacre.fr | Se solicitará confirmación de la inscripción

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

51 rue Roger Salengro, 60110 Méru

