Conférences sur le geste, le métier et les éventaillistes Le Cercle de l’Éventail Méru

51 Rue Roger Salengro Méru Oise
Début : 2025-11-28 14:00:00
fin : 2025-11-28 17:00:00
2025-11-28
Plongez dans l’univers raffiné de l’éventail à travers cinq conférences, animées par Le Cercle de l’Éventail, mêlant histoire, savoir-faire et patrimoine
– Les ivoiriers de Dieppe Pascal Lagadec et Florentin Gobier
Présentation du dictionnaire des ivoiriers dieppois.
– L’enluminure dans l’éventail Jonathan Govindama et Franck Monnier
Quand enlumineurs et éventaillistes conjuguent art et technique.
– Éventails en dentelle au XIXe siècle Edwige Renaudin
Focus sur la frivolité, dentelle rare et précieuse.
– Peintres de la Maison Kees Anne Moulinier-Krebs
Une œuvre collective en forme d’éventail pour un hommage singulier.
– Restaurer les éventails à système Yolaine Voltz
Principes de restauration et bonnes pratiques pour les préserver.
Gratuit Sur inscription obligatoire à reservation@musee-nacre.fr | Une confirmation d’inscription sera demandée
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
51 rue Roger Salengro, 60110 Méru
51 Rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 contact@musee-nacre.fr
English :
Immerse yourself in the refined world of the fan through five conferences, hosted by Le Cercle de l’Éventail, combining history, know-how and heritage:
– Les ivoiriers de Dieppe Pascal Lagadec and Florentin Gobier
Presentation of the dictionary of Dieppe ivory makers.
– Fan illumination Jonathan Govindama and Franck Monnier
When illuminators and fan makers combine art and technique.
– 19th-century lace fans Edwige Renaudin
Focus on frivolity, rare and precious lace.
– Painters of the House of Kees Anne Moulinier-Krebs
A fan-shaped collective work for a singular tribute.
– Restoring system fans Yolaine Voltz
Principles of restoration and best practices for preserving them.
Free Registration required at reservation@musee-nacre.fr | Confirmation of registration will be requested
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
51 rue Roger Salengro, 60110 Méru
German :
Tauchen Sie in die raffinierte Welt des Fächers ein, indem Sie fünf Konferenzen besuchen, die von Le Cercle de l’Éventail geleitet werden und Geschichte, Know-how und Kulturerbe miteinander verbinden:
– Die Elfenbeinhändler von Dieppe Pascal Lagadec und Florentin Gobier
Vorstellung des Lexikons der Elfenbeinhändler von Dieppe.
– Die Buchmalerei im Fächer Jonathan Govindama und Franck Monnier
Wenn Buchmaler und Fächermacher Kunst und Technik vereinen.
– Fächer aus Spitze im 19. Jahrhundert Edwige Renaudin
Jahrhundert Fokus auf Frivolität, seltene und kostbare Spitze.
– Maler des Kees-Hauses Anne Moulinier-Krebs
Ein fächerförmiges Gemeinschaftswerk für eine einzigartige Hommage.
– Restaurierung von Systemfächern Yolaine Voltz
Grundsätze der Restaurierung und gute Praktiken, um sie zu erhalten.
Kostenlos Anmeldung erforderlich unter reservation@musee-nacre.fr | Eine Bestätigung der Anmeldung wird verlangt
Museum für Perlmutt und Tafelmacherei
51 rue Roger Salengro, 60110 Méru
Italiano :
Immergetevi nel raffinato mondo del ventaglio attraverso cinque conferenze, ospitate da Le Cercle de l’Éventail, che combinano storia, competenza e patrimonio:
– Gli avorieri di Dieppe Pascal Lagadec e Florentin Gobier
Presentazione del dizionario dei fabbricanti di avorio di Dieppe.
– Illuminazione a ventaglio Jonathan Govindama e Franck Monnier
Quando i miniatori e i fabbricanti di ventagli uniscono arte e tecnica.
– Ventagli di pizzo nel XIX secolo Edwige Renaudin
Focus su frivolezze, pizzi rari e preziosi.
– I pittori della Casa di Kees Anne Moulinier-Krebs
Un’opera collettiva in forma di ventaglio per un singolare omaggio.
– Restaurare i ventagli del sistema Yolaine Voltz
Principi di restauro e buone pratiche di conservazione.
Gratuito Registrazione obbligatoria a reservation@musee-nacre.fr | Verrà richiesta conferma della registrazione
Museo della madreperla e della tabletteria
51 rue Roger Salengro, 60110 Méru
Espanol :
Sumérjase en el refinado mundo del abanico a través de cinco conferencias, organizadas por Le Cercle de l’Éventail, que combinan historia, experiencia y patrimonio:
– Les ivoiriers de Dieppe Pascal Lagadec y Florentin Gobier
Presentación del diccionario de los marfileros de Dieppe.
– Iluminación de abanicos Jonathan Govindama y Franck Monnier
Cuando iluminadores y fabricantes de abanicos combinan arte y técnica.
– Abanicos de encaje en el siglo XIX Edwige Renaudin
Enfoque de la frivolidad, encajes raros y preciosos.
– Pintores de la Casa de Kees Anne Moulinier-Krebs
Una obra colectiva en forma de abanico para un homenaje singular.
– Restaurar abanicos de sistema Yolaine Voltz
Principios de restauración y buenas prácticas para conservarlos.
Gratuito Inscripción obligatoria en reservation@musee-nacre.fr | Se solicitará confirmación de la inscripción
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
51 rue Roger Salengro, 60110 Méru
