Conférences sur les constellations familiales et systémique Le Battement d’ailes Cornil

L’histoire des ancêtres a bien souvent des répercussions sur la descendance.

Par fidélité envers le clan familial, nous pouvons porter le poids d’un passé qui ne nous appartient pas. Les croyances familiales, notre éducation, influencent nos choix de vie…

Qu’est-ce qu’une constellation familiale ?

Les constellations familiales et systémiques sont un outil de thérapie dite brève et émotionnelle elles permettent un travail de conscientisation et de libération émotionnelle rapide.

Les constellations familiales et systémiques permettent d’observer et comprendre dans quelle mesure les identifications à nos aïeux, à leur vie, à leurs souffrances (intrications) et l’inconscient familial (schémas comportementaux ou fardeaux, mémoires familiales) conditionnent notre vie quotidienne. .

