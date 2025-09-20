Conférences sur l’histoire de l’informatique Centre de Calcul de l’IN2P3 Villeurbanne

Conférences sur l’histoire de l’informatique Centre de Calcul de l’IN2P3 Villeurbanne samedi 20 septembre 2025.

Conférences sur l’histoire de l’informatique Samedi 20 septembre, 10h00 Centre de Calcul de l’IN2P3 Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le Centre de Calcul de l’IN2P3 collabore avec différents partenaires pour vous proposer durant cette journée plusieurs conférences sur l’informatique et son histoire.

À 11h, Jérome Bernier, ingénieur informaticien, présentera dans l’amphithéâtre du centre de calcul, une conférence intitulée ‘Histoire de l’informatique et des réseaux’.

À 14h, Christophe Ponsard, chercheur et enseignant en science informatique au musée NAM-IP Computer Museum (Belgique) présentera dans l’amphithéâtre ‘Histoire de l’lA’.

À 16h, Jérome Bernier, ingénieur informaticien, présentera dans l’amphithéâtre du centre de calcul, une conférence intitulée ‘Histoire de l’informatique et des réseaux’.

Centre de Calcul de l’IN2P3 21 avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 93 08 80 https://cc.in2p3.fr/jep2025 https://twitter.com/ccin2p3;https://@ccin2p3.bsky.social

Le Centre de Calcul de l’IN2P3 collabore avec différents partenaires pour vous proposer durant cette journée plusieurs conférences sur l’informatique et son histoire.

© CNRS