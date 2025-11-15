Conférences TEDxLaRochelle Dreamers Espace Encan La Rochelle

Conférences TEDxLaRochelle Dreamers Espace Encan La Rochelle samedi 15 novembre 2025.

Conférences TEDxLaRochelle Dreamers

Espace Encan Auditorium Michel Crépeau Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:30:00

fin : 2025-11-15 21:30:00

Date(s) :

2025-11-15

TEDxLaRochelle revient avec Dreamers, un voyage au cœur de ces instants magiques où l’imagination prend son envol. Car les rêves ont toujours été le moteur de l’humanité, la force invisible qui nous incite à repousser les frontières du possible.

.

Espace Encan Auditorium Michel Crépeau Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@tedxlarochelle.com

English : Conferences TEDxLaRochelle Dreamers

TEDxLaRochelle returns with Dreamers, a journey to the heart of those magical moments when the imagination takes flight. Because dreams have always been the driving force behind humanity, the invisible force that inspires us to push back the frontiers of the possible.

German : Konferenzsn TEDxLaRochelle Dreamers

TEDxLaRochelle kehrt mit Dreamers zurück, einer Reise zu den magischen Momenten, in denen die Fantasie ihren Lauf nimmt. Denn Träume waren schon immer der Motor der Menschheit, die unsichtbare Kraft, die uns dazu bringt, die Grenzen des Möglichen zu erweitern.

Italiano :

TEDxLaRochelle torna con Dreamers, un viaggio nel cuore di quei momenti magici in cui l’immaginazione prende il volo. Perché i sogni sono sempre stati il motore dell’umanità, la forza invisibile che ci spinge a superare le frontiere del possibile.

Espanol : Conferencias TEDxLaRochelle Dreamers

TEDxLaRochelle vuelve con Soñadores, un viaje al corazón de esos momentos mágicos en los que la imaginación echa a volar. Porque los sueños siempre han sido el motor de la humanidad, la fuerza invisible que nos anima a ampliar las fronteras de lo posible.

L’événement Conférences TEDxLaRochelle Dreamers La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-22 par La Rochelle Tourisme